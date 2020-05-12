"Феррари" без Себастьяна Феттеля

Место четырёхкратного чемпиона мира «Формулы-1» Себастьяна Феттеля в команде «Феррари» может занять 25-летний испанец Карлос Сайнс-младший, сын трёхкратного победителя ралли «Дакар» Карлоса Сайнса. Как сообщают итальянские издания, контракт должен быть подписан в ближайшее время, спустя считанные часы после того, как «Феррари» объявила о разрыве с немецким гонщиком: стороны, как сказано в официальном сообщении, не смогли договориться о продолжении сотрудничества.

Ранее поступали сообщения о том, что Феттелю предлагали контракт ещё на один сезон с существенным понижением зарплаты. Один из самых титулованных гонщиков «Формулы-1» выступает за Феррари с 2015 г. До этого он представлял команду «Ред Булл» и именно в её составе четыре раза становился чемпионом.