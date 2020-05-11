British Airways и Хитроу подсчитывают убытки

Британской авиакомпании British Airways, возможно, придется пересмотреть свои планы на возобновление полётов в полном объёме в июле из-за намерения правительства ввести обязательный двухнедельный карантин для всех прилетающих в Британию из-за границы.

Чтобы не допустить новых заражений от иностранцев, я официально предупреждаю о скором введении карантина для всех лиц, прибывающих в страну воздушным транспортом. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Режим самоизоляции отменяется в Великобритании в эту среду. Точной даты введения обязательной самоизоляции на 14 дней прибывающих из-за границы правительство пока не назвало, но обещает сделать это в ближайшее время. Также не известно, как долго эта мера останется в силе. Но уже понятно, что она сделает крайне непривлекательными для британцев туристические поездки за границу. И разрушит надежду British Airways на скорое восстановление.

Уилли Уолш, глава холдинга IAG, владеющего British Airways, пожаловался в понедельник на тяжелое финансовое положение авиаперевозчика, подчеркнув, что 14-дневный карантин для прибывающих в Британию, это положение не улучшит.

Экономические трудности испытывает и главная воздушная гавань Великобритании – аэропорт Хитроу. Из-за пандемии и карантина количество пассажиров здесь упало на 97%. В апреле через аэропорт прошли только 200 тыс человек – столько же, сколько когда-то здесь проходило за один день.

Глава Хитроу Джон Холланд-Кей попросил правительство срочно представить «план того, как будут открываться границы после победы над болезнью, и немедленно приступить к согласованию новых международных санитарных стандартов для авиации».

Но на некоторые направления правила самоизоляции распространятся не будут. В частности они не коснутся прилетающих из соседней Франции.