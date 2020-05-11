Жители Турции спасаются от коронавируса одеколоном

Пока европейцы скупали макароны и туалетную бумагу, жители Турции бросились в парфюмерные магазины. На фоне распространения коронавируса с местных полок пропал одеколон. И если в последние годы "кёльнская вода" была в немилости у жителей крупных городов, с началом эпидемии наметилось ее триумфальное возвращение, отмечают турецкие производители.

"Люди во всем мире и особенно в Турции вспомнили об одеколоне. Это косметическое средство отличается важными антисептическими свойствами. Главным образом, потому что в нем содержится не менее 60% этилового спирта: одеколон убивает вирусы, а также бактерии и другие микроорганизмы", - отмечает Асли Бахадир, директор по вопросам развития компании Rebul.

Спрос на одеколон значительно вырос два месяца назад - сразу же после того, как в стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

"Министр здравоохранения заявил, что одеколон с 60-процентным содержанием этилового спирта эффективен в борьбе с инфекцией. Только за март мы продали около 600 тыс. литров одеколона", - рассказывает Нукет Филиба, со-основатель Atelier Rebul

Духи, созданные в начале 18 века итальянцем Йоганном Марией Фарина, основателем знаменитой мануфактуры в Кельне, - по сей день важная часть турецкой культуры.

"В Османской империи одеколон появился ближе к концу XIX века. Тогда его преимущественно использовали в целях личной гигиены, для поддержания чистоты и здоровья. Позже он вошел и в другие сферы нашей жизни. Например, существует традиция дарить его гостям, клиентам в ресторанах, пассажирам в автобусах. Это что-то вроде ритуала, символа гостеприимства. Одеколон, наконец, стал частью нашей жизни не только благодаря своим антисептическим свойствам, но и косметическим", - говорит Нукет Филиба.

Ограничения, введенные в Турции в связи с распространением коронавируса, постепенно смягчаются. В понедельник здесь открылись торговые центры, парикмахерские, салоны красоты.