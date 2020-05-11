ЕС решает вопросы перемещения рабочей силы внутри сообщества

Перемещение рабочей силы внутри Евросоюза с момента, когда были закрыты не только внешние границы сообщества, но и внутренние - стран-членов ЕС, затруднено.

В случае, если поездка предпринимается с императивными целями, власти ее разрешают, как , к примеру, этим гражданам Румынии, которые отправляются в Австрию.

Чтобы люди смогли пересечь границу, усилия объединили как австрийское, так и румынское внешнеполитические ведомства, создавшие специальный транспортный коридор.

На уточнение и согласование потребовалось время; первая просьба от официальной Вены была отправлена в Бухарест в начале мая, министерство транспорта Румынии дало зеленый свет два дня назад.

Безопасность тех, кто едет работать в Австрию - приоритет для тех, кто организовывал путешествие.

Защитные маски, становящиеся привычными для транспорта в Европе, одноразовые печатки, и, разумеется, соблюдение дистанции по время поездки.

По прибытии эти люди пройдут короткий медосмотр, после чего отправятся по адресам, где их уже ожидают подопечные.