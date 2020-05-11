Клубы Английской премьер-лиги решают вопрос "нейтральных полей"

20 клубов Английской премьер-лиги обсудят в понедельник возобновление сезона в ходе видеоконференции. Матчи были приостановлены в марте из-за распространения в Великобритании коронавируса. 11 мая премьер-министр Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту по выходу страны из карантина.

Командам предстоит сыграть еще 92 матча. Скорее всего, за "закрытыми дверями". По мнению футболистов Кайла Уокера и Джесси Лингарда, главное - безопасностьсть болельщиков.

Сообщается, что вопрос нейтральных полей не находит однозначной поддержки. Против, в частности, бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл. Ранее он заявил, что премьер-лига заставляет аутсайдеров играть на нейтральных полях под страхом вылета в Чемпионшип.

"Командам придется столкнуться с ситуациями, когда среди их игроков окажутся заболевшие. Нам необходимо понять, что будет делать в таком случае премьер-лига. В конце концов, и за последние восемь недель мы это не раз повторяли, самое главное — безопасность игроков и сотрудников клубов", - заявил также исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер.

По данным британских СМИ, как минимум шесть из 20 клубов возражают против возобновления сезона на нейтральных полях. Для принятия же окончательного решения о проведении оставшихся матчей сезона требуются 14 голосов.