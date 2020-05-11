Пандемия прервала кругосветное плавание

Португальское учебное судно «Сагреш» вернулось в порт Лиссабона, прервав досрочно кругосветное плавание, приуроченное к 500-летней годовщины экспедиции Фернана Магеллана.

Кругосветное плавание «Сагреша», начавшееся 5 января, должно было продолжаться 371 день. Но из-за коронавирусной пандемии было принято решение вернуться домой раньше срока.

Решение о прекращении экспедиции было принято 24 марта, когда «Сагреш» находился недалеко от южноафриканского порта Кейптаун.

Испанские суда «Тринидад», «Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория» и «Сантьяго» во главе с португальцем Магелланом отправились в первое в истории кругосветное плавание 20 сентября 1519 г. 8 сентября 1522 г. в Испанию вернулось только судно «Виктория». Сам Магеллан погиб на Филиппинах.