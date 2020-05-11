Правительство Ирландии подвергается критике за достаточное внимание к домам для престарелых.

Корреспондент Euronews Шона Маррей взяла интервью у медсестры одного из таких учреждений, которая попросила не называть её имени. Более половины его персонала заболели, и их приходится заменять людьми, которые не всегда хорошо подготовлены и проверены.

«Они приезжают из разных интернатов и больниц со всей Ирландии и из-за границы, - говорит медсестра. - Многие из тех, с кем я общалась, не были протестированы по той причине, что у них не проявлялось никаких симптомов ».

На ирландские дома для престарелых приходится почти две трети случаев смерти от коронавируса в стране – это больше, чем в среднем по Евросоюзу.

Дублинский врач объясняет это сильной мобильностью кадров:

«Некоторые эпидемиологические исследования показали нам, что ключевым фактором распространения инфекции в домах для престарелых являются поведение сотрудников – как они общаются между собой и отдыхают после смены вне места работы, - сказал доктор Шон Кеннели. – Некоторые сотрудники, приехавшие из других стран, живут вместе с коллегами, которые работают в других домах для престарелых, в больницах или пунктах неотложной помощи, поэтому постоянно имеется риск распространения Covid-19 с места на место ».

Ирландская служба здравоохранения подготовила крупный пакет финансовой помощи домам для престарелых и их персоналу.

Тем временем, многие медсёстры переутомлены и находятся на грани нервного срыва.

«Мы регулярно плачем в работе, - продолжает анонимная медсестра. - Ходит такая шутка: "наших слёз не видно под маской большую часть дня". А горюем мы по умершим обитателям дома. Нас мучает чувство вины от того, что мы не можем проводить больше времени со страдающими деменцией ».