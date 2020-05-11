После двухмесячного карантина на фоне эпидемии коронавируса греческие школы вновь открыли свои двери. Пока — только для учеников выпускных классов. До конца года им придется сидеть за партой по одному и на расстоянии 1,5 метров от соседей. В каждом кабинете — лишь 15 мест и обязательно — гель-антисептик. Уборка минимум дважды в день.

"В воздухе висит неопределенность, все это ново для учеников. Но мы делаем то, что нужно, чтобы себя обезопасить", - говорит один из учеников школы №1 города Глифада.

"Это совершенно новый для нас опыт. Мы стараемся и хотим, чтобы школьники получали удовольствие от процесса обучения, чтобы они не переживали. Но это все так не похоже на то, что было раньше", - признается Костас Марагос, директор школы.

"Учебный год продолжился для старших классов. Здесь, в школе города Глифада детям измеряют температуру. Это одна из мер по борьбе с распространением вируса", - передает из Греции корреспондент Euronews Михалис Арампацоглу.

"Мы будем измерять температуру ежедневно до конца учебного года. По словам специалистов, это нужно делать, это уже делают по всему миру. Надеемся, нашей школе данная мера тоже поможет", - говорит Гиоргос Папаниколау, мэр города.

Маски носить необязательно, но столовые закрыты, спортивные игры с мячом под запретом.

"Дети все понимают. Они знают, как себя вести. На их долю выпало непростое испытание", - считает Катерина Гека, мать одного из учеников.

На следующей неделе вернуться за парту предстоит и греческим ученикам других классов.