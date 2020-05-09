В ЕС отметили день Европы

Страны Евросоюза отметили день Европы — праздник европейской интеграции и солидарности. 70 лет назад с идеей объединить промышленность и сырьевые ресурсы европейских стран выступил министр иностранных дел франции Робер Шуман. Предложенный им план "Объединения угля и стали" считается началом процесса создания ЕС. Из-за пандемии коронавируса большинство приуроченных к празднику событий прошли онлайн. В обычное время европейские институты проводят день открытых дверей.

Вице-председатель Европарламента Отмар Карас заявил: "Мы должны сделать еще больше для нашего объединения, чтобы гарантировать наше будущее и преодолеть трудности. Мы должны усилить наше "Объединение угля и стали". Мы должны решить вопросы равенства, здравоохранения, правосудия и социальной сплоченности. Сегодня в этом нуждается Европа".

Музыканты Роттердамского филармонического оркестра объединились онлайн и сыграли концерт в честь дня Европы. В Будапеште ученики балетной школы "Мадач" и известные танцоры собрались на специальный перфоманс и, чтобы не нарушить правила социального дистанцирования, в качестве партнеров выбрали памятники.