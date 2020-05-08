США: уровень безработицы в апреле вырос до 14,7%

На фоне пандемии коронавируса все больше американцев теряют работу. В апреле, по данным министерства труда, уровень безработицы вырос до рекордных 14,7%. Местные СМИ отмечают, что это наивысший показатель со времен Великой депрессии. Процесс идет с огромной скоростью. Еще в феврале уровень безработицы находился на пятидесятилетнем минимуме (3,5%).

Всего за месяц своих мест лишились 20,5 миллионов человек. В отчете говорится, что подавляющее большинство апрельских потерь рабочих мест из-за внезапного и вынужденного закрытия предприятий - являются временными. Работодатели будут готовы вновь нанять на работу уволенных сотрудников, когда разрешится кризис в сфере общественного здравоохранения.

27 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах. На поддержку бизнеса, выплату пособий и помощь больницам выделяется 2 триллиона долларов.