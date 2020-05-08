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Россия

Пылающее Забайкалье

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 Елена Караева
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Russia Forest Fires
Russia Forest Fires   -   Авторское право  Press Service of the Ministry of Forestry of the Krasnoyarsk Territory
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Огромные территории в Забайкалье охвачены пожарами - площадь пламени по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на четверть, эти данные сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства России.

В регион вылетел глава МЧС Евгений Зиничев, он заявил журналистам, что в большинстве случаев причина возгорания носит антропогенный характер - кто-то, несмотря на запреты, разводит костры или поджигает траву.

В настоящий момент с огнем сражаются свыше 36 тысяч человек, оснащенных автомобильным транспортом, им также придана и авиация. Особое внимание оказывается населенным пунктам, пожарные бьются за спасение каждого дома и других построек.

В ликвидации бедствия принимают участие и добровольцы из числа местных жителей.

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