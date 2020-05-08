Белорусский парламент назвал дату выборов президента

Белорусский парламент определил дату президентских выборов. Они назначены на 9 августа. По словам главы ЦИК, выборы пройдут "в особых условиях" из-за пандемии коронавируса. Речь в частности идет о том, что организаторам и участникам кампании предстоит выполнять рекомендации Минздрава. Так, сборщиков подписей обяжут носить средства индивидуальной защиты. А заседания областных, районных, городских исполнительных комитетов при рассмотрении вопросов, связанных с выборами, будут проходить без наблюдателей, представителей партий, общественных объединений, но с трансляцией в интернете.

Главным фаворитом выборов называют действующего главу государства Александра Лукашенко. Заявление о намерении участвовать в президентской гонке он сделал еще в ноябре. Для Лукашенко эта кампания станет шестой по счету.Она начнется в День Победы 9 мая, который несмотря на пандемию коронавируса, страна намерена отметить парадом и другими массовыми мероприятиями.

Критики обвиняют белорусские власти в пренебрежении общественным здоровьем. Официальный представитель ВОЗ в Беларуси выразил обеспокоенность в связи с возможными последствиями проведения парада в столице. В Беларуси, по данным Минздрава, число инфицированных коронавирусом превысило 20 тысяч. Но карантин в стране не введен.

Парад Победы - не первое массовое мероприятие на фоне распространения коронавирусной инфекции. На Радоницу - День поминовения усопших - многие белорусы отправились на кладбища. Ранее в республике прошел субботник, в котором принял участие и Лукашенко. Он сажал деревья в Гомельской области.

Официальному Минску не всегда нравится, как зарубежные СМИ освещают положение дел в стране. Несколько дней назад МИД республики лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В белорусском МИДе заявили, что решение было принято "в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". Первый канал назвал действия белорусских властей "абсолютно безосновательными".