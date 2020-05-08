Странам зоны евро откроют льготные кредиты

Министры финансов зоны евро договорились открыть льготные кредитные линии для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса европейских стран.

Сообщается, что прибегнуть к кредитам можно будет до конца 2022 года, что они открыты для всех государств членов зоны евро и что максимальный объем заимствованных средств - 2 % от ВВП. Деньги будут выделяться из фондов Европейского стабилизационного механизма.

Главное условие выделения средств озвучил президент Еврогруппы Марио Сентено: "Государства-члены, которые прибегнут к этому финансовому инструменту, должны потратить средства на внутренние прямые и косвенные расходы по профилактике и борьбе с Сovid-19. Никаких других условий, связанных с использованием средств, нет".

В эту пятницу несколько высокопоставленных европейских чиновников призвали 27 государств-членов проявить солидарность, чтобы позволить принять амбициозный план стимулов, который может вывести Европейский Союз из серьезной рецессии, вызванной пандемией нового коронавируса.