Срочная новость
This content is not available in your region

Венесуэла

План похищения президента Мадуро

Комментарии
 Ирина Шелудкова
euronews_icons_loading
План похищения президента Мадуро
Авторское право  AP
Размер текста Aa Aa

Каракас обвиняет Вашингтон в попытке организации госпереворота и похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Государственный телеканал показал видеозапись допроса задержанного гражданина США по имени Люк Денман, который утверждает, что получил указания от частной американской компании Silvercorp ("Силверкорп") гарантировать взятие под контроль аэропорта и безопасную транспортировку венесуэльского президента в США. За эту операцию он должен был получить до 100 тысяч долларов. Компания Silvercorp принадлежит Джордану Гудро, который обеспечивает охрану американского президента.

Николас Мадуро заявил, что организацией вторжения руководил лично президент США Дональд Трамп. Власти Венесуэлы сообщают, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, арестованы не менее 17 человек.

Госдепартамент США все обвинения отвергает. Госсекретарь Майкл Помпео заявил: "Правительство США не участвовало напрямую в этой операции. Если бы мы имели к этому отношение, то все произошло бы по-другому". Он также подчеркнул, что Вашингтон приложит все усилия, чтобы вернуть на родину двух арестованных в Венесуэле американцев. Глава Белого дома заявил, что власти США разберутся в ситуации и позже "дадут знать" о результатах.

Каракас планирует обратится в Совбез ООН и Международный уголовный суд по вопросу о попытках вооруженного вторжения в Венесуэлу.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube