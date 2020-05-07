План похищения президента Мадуро

Каракас обвиняет Вашингтон в попытке организации госпереворота и похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Государственный телеканал показал видеозапись допроса задержанного гражданина США по имени Люк Денман, который утверждает, что получил указания от частной американской компании Silvercorp ("Силверкорп") гарантировать взятие под контроль аэропорта и безопасную транспортировку венесуэльского президента в США. За эту операцию он должен был получить до 100 тысяч долларов. Компания Silvercorp принадлежит Джордану Гудро, который обеспечивает охрану американского президента.

Николас Мадуро заявил, что организацией вторжения руководил лично президент США Дональд Трамп. Власти Венесуэлы сообщают, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, арестованы не менее 17 человек.

Госдепартамент США все обвинения отвергает. Госсекретарь Майкл Помпео заявил: "Правительство США не участвовало напрямую в этой операции. Если бы мы имели к этому отношение, то все произошло бы по-другому". Он также подчеркнул, что Вашингтон приложит все усилия, чтобы вернуть на родину двух арестованных в Венесуэле американцев. Глава Белого дома заявил, что власти США разберутся в ситуации и позже "дадут знать" о результатах.

Каракас планирует обратится в Совбез ООН и Международный уголовный суд по вопросу о попытках вооруженного вторжения в Венесуэлу.