"Вместе мы победим!" Ветеран из России вдохновилась примером капитана Тома

Два миллиона рублей для врачей и носки в подарок союзнику. Ветеран Великой отечественной войны из Петербурга, Зинаида Корнева, собирает средства в помощь медикам, пострадавшим от COVID-19, и их семьям.

Женщина ведёт видеоблог на YouTube. Её вдохновил пример британского ветерана Томаса Мура, который также собрал большую сумму в помощь врачам.

В подарок капитану-танкисту зенитчица отправила собственноручно связанные носки.

Первоначально Зинаида скептически отнеслась к идее собирать средства таким образом, но первый миллион на счету ветерана накопился уже за несколько дней.

Большая часть роликов на канале — воспоминания о войне. Зенитчица начала войну под Сталинградом и дошла до Берлина. Фронтовичка соблюдает карантин — ведёт блог из домика на Карельском перешейке.

"Будьте здоровы, Том! Вместе мы победим!", — желает Зинаида союзнику.