Полицейский произвол на фоне карантина

Во Франции минувшие недели были отмечены всплеском насилия в бедных пригородах Парижа и других крупных городов страны. Волнения происходили на фоне всеобщего режима изоляции, введенного властями из-за эпидемии COVID-19.

Наша корреспондент Annelise Borges побывала на месте событий, чтобы выяснить, что именно послужило причиной беспорядков.

По словам тех, кто учавствовал в стычках с полицией, молодежь вышла на улицы в знак протеста против неоправданно жестких действий правоохранительных органов, которые не только штрафовали, но нередко избивали людей, которых видели на улице во время режима изоляции.

"Да, было немало случаев, когда полицейские били людей за то, что у них не было масок. Именно это и вывело всех (из себя). Мы хотели показать им (полиции), что мы тоже люди", - рассказал Euronews один из участников волнений. Он попросил не показывать его лицо и не называть имя.

Во время режима карантина в бедных пригородах Парижа и других мегаполисов полиция провела в два раза больше проверок, чем на всей на остальной территории Франции. Это признал глава МВД в одном из интервью.

Однако чем был вызван такой избирательный подход и как это связано со статистикой заболеваний COVID-19 - внятных разъяснений на этот счет власти не дают.

"Есть огромное количество задокументированных случаев, когда французская полиция незаконно применяла силу. Поэтому Франция регулярно фигурирует в делах Европейского суда по правам человека, - говорит сотрудница неправительственной организации Amnesty International Анн-Софи Семпер. - Но во время карантина случаи полицейского произвола оказались особенно на виду, доверие к властям оказалось подорвано".

Мы попытались получить ответы в МВД Франции. Однако в аппарате министерства запрос Евроньюс проигнорировали. 11 мая карантин во Франции будет по большей части снят, однако противостояние между полицией и обитателями так называемых неблагополучных кварталов на этом не закончится.