Модные защитные перчатки от Agnelle

В условиях пандемии высокая мода и роскошь уступают место практичности и необходимости защититься от коронавируса и после отмены карантина. Знаменитое французское ателье по пошиву перчаток Agnelle ("Аньель") в обычное время сотрудничает с такими дома моды как Dior и Givenchy. Теперь оно предлагает своим клиентам специальные защитные перчатки, которые удобно стирать с мылом, не снимая с рук.

Глава семейного предприятия Софи Грегуар говорит: "Я подумала, что маски сшить дома гораздо легче, чем перчатки. У нас в ателье как раз была подходящая ткань, которую мы использовали для изделий молодого дизайнера. Она очень эластичная, важно, что она плотно прилегает к руке и перчатка может быть универсального размера. На пальцы мы прикрепляем кусочки кожи, чтобы телефоном можно было пользоваться в перчатках".

Компания была основана в 1937 году. В ателье работаю 20 сотрудников и ежегодно они производят 120 тысяч пар перчаток из кожи и шелка, которые пользуются большим спросом среди знаменитостей и жен президентов. Из-за пандемии деятельность предприятия пришлось ограничить. Но клиенты уже купили несколько сотен пар защитных перчаток стоимостью 45 евро и теперь ателье планирует расширить цветовую гамму для этой модели.