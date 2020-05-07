COVID-19: убытки европейских авиакомпаний

До эпидемии и карантина в обычный будничный день в Европе осуществлялось более 31 тыс авиарейсов. Однако после закрытия границ и введения строгих мер изоляции авиапоток упал на 90%.

Самолеты простаивают на земле, пассажиры сидят по домам, а перевозчики несут колоссальные убытки. Например, Easyjet и Ryanair по состоянию на начало мая сократили активность почти на 100%. У других крупных европейских компаний ситуация не намного лучше.

Так, Air France-KLM по итогам первого квартала, включая первые две недели эпидемии коронавируса в Европе, понесла убытки в размере 815 млн евро. В результате французская компания ушла в затяжной долговой штопор. По мнению экспертов, чтобы отыграть потери, потребуется не один год.

По оценкам Airports Council International Europe, европейской ассоциации аэропортов, общие убытки от эпидемии коронавируса составят 14 млрд евро. И это только для авиакомпаний, не считая смежные отстали, как сфера услуг, магазины, кафе в аэропортах, а также деяельность туропреаторов.