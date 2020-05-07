Брюссель перехватывает Западные Балканы у Москвы

Европейский Союз подтвердил своё намерение приблизить к себе Западные Балканы, а в перспективе - включить их в свой состав. Он обещал выделить региону 3,3 млрд евро на борьбу с коронавирусом.

ЕС стремится укреплять связи с ещё не вошедшими в него республиками бывшей Югославии и Албанией, опасаясь усиления влияния на них Москвы и Пекина.

Таким было содержание Саммита ЕС-Западные Балканы. Его вёл по видеосвязи премьер-министр Хорватии:

«Думаю, все столицы региона высоко ценят то, что делает Евросоюз, - сказал Андрей Пленкович. - Эти страны в каком-то смысле окружены Европейским союзом. Судя по географии, им больше некуда идти».

На ранних стадиях пандемии Россия, Китай и Турция быстрее, чем Евросоюз, предоставили помощь поражённым странам.

ЕС подвергся критике изнутри и за недостаток прогресса на переговорах о приёме новых членов.

Еврокомиссар по расширению обещает позитивное развитие событий на этом направлении в ближайшем будущем:

«В диалоге с Сербией я хочу открывать всё новые главы (то есть аспекты будущих отношений), и я надеюсь, что до конца года мы начнём успешно закрывать эти главы. У нас осталось лишь одна глава с Черногорией, хотелось бы приступить к её завершению, - сказал Оливер Вархеи. - И, конечно, для нас откроются большие возможности после выборов в Сербии. Возможно, мы найдём долгосрочное решение проблем между Приштиной и Белградом ».

В марте был дан зелёный свет переговорам о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии. По словам еврокомиссара, они могут начаться в течение года, хотя до заветной цели предстоит проделать ещё долгий путь.