Евросоюз признал, что его дипломаты смягчили текст статьи о Китае. Об этом их попросила его правительственная газета.

«Эта статья была подготовлена, одобрена и выпущена по случаю 45-летия дипломатических отношений ЕС и Китая, - сказала представитель Еврокомисии по иностранным делам Вирджиния Батту-Хенрикссон. - Мы сожалеем, что этот написанный совместно комментарий не был полностью опубликован газетой "China Daily".

Несколько недель назад Верховный представитель ЕС по внешней политике сообщил, что перед выходом доклада о дезинформации его ведомство подверглось давлению со стороны Пекина.

В интервью Euronews Жозеп Боррель назвал подобное давление обычной практикой в дипломатии, но признал, что этот инцидент не был объяснён европейской общественности:"

Да, я думаю, что мы делали все необходимое, но возможно, этого было недостаточно, - сказал он. - Бывает, что иностранные власти оказывают давление, используя дипломатические каналы. Если они чем-то не довольны, они говорят нам. Мы делаем то же самое. Важно не то, что на вас оказывают давление, а то, как вы реагируете на давление.

Признав наличие трений между ЕС и КНР по поводу распространения коронавируса, Боррель сказал, что она остаётся важным партнером Европейского Союза:

«Я не называю сегодня Китай системным соперником, как было записано в стратегическом докладе, который ЕС представил в прошлом году. Как я говорил, мы считаем его не только системным соперником, но и важным партнером, конкурентом, торговым партнером. Есть много разных определений. Нельзя применять к Китаю односторонний подход. Между нами комплексные отношения".