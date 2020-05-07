Французские сыроделы взывают о помощи. До эпидемии сырные лавки были полны покупателей, шла бойкая торговля. Однако сегодня из-за карантина, отрасль несет колоссальные убытки. По самым скромным подсчетам, около 5 тысяч тонн лучшего французского сыра может быть просто выброшено на помойку из-за низкого спроса.

"С начала эпидемии продажи сыра во Франции упали в среднем на 60%, в некоторых хозяйствах эта цифра еще выше", - говорит глава Совета производителей молочной продукции Франции Мишель Лакост (Conseil National des Appellations d’Origines Laitières (CNAOL).

Рестораны и кафе закрыты, в магазинах люди покупают только самое необходимое. В результате многие сорта изысканных французских сыров просто гниют на складах. По оценкам Лакоста, убытки производителей сыра из-за карантина могут составить 157 миллионов евро.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, во Франции была запущена компания под лозунгом "Сыродействуй!" (#Fromagissons). Попросту говоря, французов призвали вспомнить об одном из главных кулинарных достояний и налечь на потребление сыра. А его сортов во Франции несчетное множество!