Рост безработицы из-за пандемии

Рецессия исторического масштаба в ЕС приведет к серьезным-социально экономическим последствиям. Еврокомиссия представила Весенний экономический прогноз, согласно которому темпы восстановления будут неравномерными и на процесс повлияет не только отмена карантинных ограничений, но и степень зависимости каждой из стран от туризма, а также финансовые возможности бюджета. В текущем году уровень безработицы в Евросоюзе поднимется с 6,7% до 9%.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони отметил: "Безработица вырастет, но вместе с тем принимаемые меры ограничат этот рост. Ущерб от пандемии отразится на рынке труда, но своевременные и существенные мера правительств и европейских институтов помогут сократить потерю рабочих мест, вместе с тем ожидается значительное снижение отработанных часов".

В США из-за пандемии коронавируса компании в частном секторе были вынуждены сократить более 20 миллионов рабочих мест. Это худший показатель в истории страны. Самое масштабное сокращение произошло на рынке услуг и гостиничного бизнеса — более 8,5 млн и в сферах торговли и транспорта — почти 3,5 млн рабочих мест.

Уровень безработицы в США в в этом году может составить 16%.