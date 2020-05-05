В Великобритании от COVID-19 умерли более 32 тыс. человек

Великобритания стала первой европейской страной, где зарегистрированы более 30 тыс. смертей от нового коронавируса. Согласно еженедельным отчётам статистических служб, жертвами COVID-19 стали 32 313 человек. В понедельник министерство здравоохранения сообщало более чем о 28 тысячах умерших от COVID-19, но эти показатели учитывают лишь тех, кто скончался в больницах и домах престарелых
Британские власти тем временем ищут возможность улучшить выявление коронавируса, в том числе, с использованием мобильных приложений.
Приложение, о котором идёт речь, будет фиксировать контакты пользователей и предупреждать о потенциальной угрозе заражения, если у кого-то из них впоследствии появятся симптомы COVID-19. Отмечается, что при этом данные будут собираться анонимно.