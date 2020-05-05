The New York Times получила Пулитцера за статьи с критикой России

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии. Среди них оказалась газета The New York Times, выпустившая серию статей о предполагаемом вмешательстве России в дела других стран.

Как отмечается на сайте оргкомитета премии, сотрудники The New York Times отмечены в номинации "Международная журналистика" за восемь статей и видеоматериалов, "сделанных с риском для жизни, разоблачающих хищнический режим Владимира Путина". Среди материалов газеты статья об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, а также предполагаемые операции России в таких странах, как Ливия, Сирия и ЦАР.

Посольство США в России осудило присуждение премии The New York Times. "Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью. Если и есть в этом, как утверждается, «большой риск», то только для репутации", - написали дипломаты на своей странице Facebook.

В номинации "Новостная фотография" победило агентство Reuters за освещение протестов в Гонконге в 2019 году. Премия за лучшие материалы на внутриполитическую тематику США достались корреспондентам издания ProPublica за серию статей о проблемах на 7-м флоте ВМС США и журналистам газеты Seattle Times за материалы об ошибках, допущенных при проектировании самолетов Boeing 737 MAX. Лучшим журналистским расследованием признано экспозе The New York Times о нью-йоркских таксистах.

Из-за пандемии коронавируса церемония объявления лауреатов прошла не в Школе журналистики Колумбийского университета, где такие мероприятия проходят ежегодно, а в режиме онлайн.

Имена победителей назвала представитель оргкомитета премии Дана Канеди, трансляция велась на его официальном сайте. "Нет никаких сомнений в том, что мы называем лауреатов Пулитцеровской премии в весьма нелегкий период времени, - сказала Канеди. - Как это ни парадоксально, но первые Пулитцеровские премии были присуждены в июне 1917 года, менее чем за год до вспышки пандемии испанского гриппа".

Учредителем Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911). В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал $2 млн Колумбийскому университету в Нью-Йорке. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы - для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете.