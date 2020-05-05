Наводнение в Казахстане: вода не уходит

Власти Казахстана объявили о стабилизации ситуации в зоне бедствия на юге страны, где из-за наводнения были эвакуированы более 31 тыс. человек. Как сообщают региональные издания, администрация Туркестанской области планирует рыть каналы и рвы, чтобы ускорить вывод воды. При этом отмечается, что сохраняется угроза подтопления новых населённых пунктов.

Президент Касым-Жомарт Токаев тем временем поручил правительству оказать, цитата, «всемерную материальную помощь» жителям пострадавших посёлков.

Причиной наводнения в Туркестанской области стал прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в соседнем Узбекистане после сильных дождей, сопровождавшихся порывами штормового ветра. В пострадавшем районе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.