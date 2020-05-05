Действия Евросоюза в отношении Ливии вызывают вопросы

В Ливии продолжается гражданская война. Евросоюз пытается способствовать достижению мира в этой североафриканской стране и одновременно остановить поток мигрантов и беженцев из неё через Средиземное море.

Он, в частности заплатил 90 млн евро ливийской береговой службе, которая, как оказалось, доставляет этих людей обратно в зону конфликта или в лагеря, где их подвергают грубому обращению.

Группа юридических экспертов попросила Европейский суд аудиторов проверить соответствие такой оплаты законам ЕС и международному праву.

«Во многим благодаря этому финансированию со стороны ЕС, береговая охрана может незаконно возвращать мигрантов и беженцев в Ливию, - говорит один из экспертов Валентина Азарова. - Там их помещают в одну из самых зловещих в мире систем содержания под стражей, где им угрожают отправка в другие страны, пытки и рабство».

Истцы также отметили, что средства из Целевого фонда ЕС для Африки могут быть направлены только на нужды развития, а не на безопасность и контроль границ.

Критика в адрес исполнительной власти последовала и от Европарламента. Нидерландский "зелёный" депутат, член Комитета по гражданским свободам, требует, чтобы ЕС прекратил финансирование в Ливии управления миграцией и обучение бойцов береговой службы:

«Можно сказать определённо, что ливийская береговая охрана нарушает человеческие права мигрантов, а Евросоюз является соучастником этого, - говорит Тинеке Стрик. - ЕС инструктирует ливийских пограничников и пособничает деятельности ливийской береговой охраны».

Евросоюз также недавно одобрил операцию «Ирини», призванную обеспечить соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию. Проводить инспекцию у её побережья будут морские корабли, авиация и космические спутники.

Но не все страны-члены согласились принять в этом участие. Французский либеральный евродепутат хочет сначала убедиться, что новая миссия выполнима:

«Абсолютно необходимо, чтобы ЕС взял на себя ответственность за ситуацию с транспортировкой оружия в этой части Средиземноморья, - говорит Натали Луазо. - Как только операция «Ирини» начнется, мы будем проверять её эффективность. Если потребуется её расширить, то Франция это поддержит. Но и другие страны должны будут делать больше».

Венгрия и Австрия выражают сомнения по поводу операции «Ирини» по другим причинам: они опасаются, что направленные к берегам Ливии суда будут подбирать мигрантов в соответствии с международным право - оно обязывает спасать людей в море тем, кто это может делать. Доставлять нелегалов будут в Европу, поскольку Ливия не считается для них безопасной страной.