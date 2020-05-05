Работодатели и профсоюзы ЕС осудили бюрократию

"Сейчас, когда трудящимся угрожают увольнения и бедность, не время для бюрократических проволочек", - на это было указано брюссельским учреждениям Евросоюза, которые ведают вопросами занятости и социальной поддержки.

Во вторник на видеоконференции работодатели и профсоюзные деятели высказались за более решительную борьбу с вызванным пандемией кризисом. В итоге стороны пришли к частичному согласию и не остались довольны этим компромиссом:

«По-прежнему имеются лазейки и слабые места – не все работники защищены, особенно не имеющие контрактов и самозанятые, на нестабильных и нестандартных производствах, - сказал глава Европейской конфедерации профсоюзов Лука Визентини. - Кроме того, государственные деньги не всегда доходят до людей. Вводятся экстренные меры, люди получают к ним доступ, но скорее теоретический. Пока нет реальной поддержки в плане компенсации заработной платы ».

Работодатели просят европейские и национальные институты соблюдать заявленные сроки выполнения чрезвычайных мер. Любая задержка оборачивается для всех большими потерями.

«Компании, особенно малые и средние, нуждаются в поддержке, чтобы было обеспечено безопасное оживление экономической деятельности, - говорит Маркус Бейрер из организации businesseurope. – При этом очень особенно важно соблюдать нормы безопасности и охраны труда. Важно, чтобы все отрасли действовали согласованно. Чем быстрее и успешнее мы выйдем из кризиса, тем проще будет управлять восстановлением ».

В Евросоюзе насчитывается уже около 40 млн безработных. ВВП ЕС сократится в текущем году на 7-10%. Ожидается, что в среду Еврокомиссия представит более подробный экономический прогноз.