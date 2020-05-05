Брюссель в шоке от решения суда в Карлсруэ

Учреждения Евросоюза шокированы решением Федерального Конституционного суда Германии. В Брюсселе говорят, что оно ставит под сомнение ключевые усилия по стимулированию еврозоны.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что до сих пор европейское право обладало превосходством над законодательствами стран-членов:

«Мы подтверждаем примат законодательства ЕС и тот факт, что решения Европейского Суда являются обязательными для всех национальных судов, - сказал Эрик Мамер. - Еврокомиссия всегда уважала независимость ЕЦБ при проведении денежно-кредитной политики».

Суд в Люксембурге поддержал программу, по которой Европейский центробанк начал наполнять ликвидностью рынки во время финансового кризиса несколько лет назад.

Немецкие судьи указали, что их решение не распространяется на новую программу ЕЦБ по восстановлению после пандемии.

Но многие депутаты Европарламента считают, что под угрозой оказалась теперь общая валюта.

«Европейский Центральный Банк представлен негативным образом, хотя это единственное учреждение, способное действовать, - сказал испанский либерал Луис Гарикано. - Если ему свяжут руки и не позволят делать свою работу, это может подорвать Экономический и валютный Союз, который конституционно не слишком силён. Его будет очень трудно заставить функционировать ».

Некоторые евродепутаты призвали дать Центробанку больше пространство для манёвра, чтобы он помогал пострадавшим от коронавируса странам и снова наполнял финансовую систему ЕС деньгами.