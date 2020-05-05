Идеальный сэндвич из Дубая

В условиях локдауна приготовлении еды приобрело особое значение. Шеф-повар Риф Отман из японского ресторана Kushiyaki в Дубае угостил нашего корреспондента фирменным сэндвичем с говядиной "вагю". Аппетитный многоэтажный бутерброд был приготовлен за несколько минут.

Риф показывает и рассказывает: "Стейк "вагю" обваляем в муке, обмакнем в яйцо и в крошку бамбукового угля. Пожарим во фритюре. Температура высокая - до 175 градусов, нужно пристально следить, руководствоваться чутьем. Обычно стейк жарится пару минут, но все зависит, какую степень прожарки вы любите. __Это - отличное блюдо для карантина, никакой возни, нарезки овощей. Проголодался - и приготовил!

_Сегодня в условиях изоляции у людей больше времени на готовку, я с интересом слежу за их результатами в инстаграме. Но вернемся к стейку! Он готов, мы откладываем его и берем тонкий ломоть говядины, тоже "вагю". Смазываем мясо жиром и подрумяниваем на гриле. _

Этот сэндвич входит в перечень блюд, которые наш ресторан доставляет клиентам на дом. Во время локдауна спад в ресторанном бизнесе, конечно, существенный, но мы держимся и пока все идет неплохо.

Вкус бутерброда определит смесь соусов. Мы мажем хлеб горчицей и майонезом, смешиваем их и тонко наносим. Ломтик поджаренной на гриле говядины маринуем _в соусе тонкацу, он гармонизирует вкус, добавляя в него и сладкие ноты, и солоноватые". _

Сборка бутерброда - дело одной минуты: на пожаренный и смазанный горчицей хлеб повар выкладывает стейк в панировке, сверху - второй ломтик говядины и снова хлеб.

Для удобства многоэтажный бутерброд режут надвое - и на стол!