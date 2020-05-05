Пациенты с COVID-19 были в Европе уже в декабре

Спровоцировавший пандемию коронавирус мог появиться в Европе ещё в прошлом году. Это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения, комментируя публикации об обнаружении инфекции в анализах пациента, госпитализированного во Франции 27 декабря. Представитель ВОЗ Кристиан Лайндмайер призвал все страны уделить внимание поиску ранних случаев COVID-19:

«Это не вызывает удивления, если учесть, что первые симптомы COVID-19 были обнаружены у пациентов уже в начале декабря. Возможно, что кто-то из заболевших ездил тогда в Ухань или в другие страны. Также возможно, что в других странах будут найдены более ранние случаи при перепроверке анализов у пациентов, которые в декабре или январе болели атипичной пневмонией».

Впервые коронавирус в Европе был выявлен 24 января в Бордо. Об обнаружении более раннего случая COVID-19 объявил Ив Коэн, руководитель реанимационного отеделения больницы Бобиньи под Парижем:

«Мы провели два типа ПЦР-тестирования, чтобы подтвердить присутствие вируса, затем мы изучили историю болезни пациента и данные компьютерной томографии грудной клетки. Там мы увидели характерное для COVID-19 поражение тканей и признаки воспаления как у пациентов с COVID-19.

Пациент, о котором идёт речь, попал в больницу за 4 дня до 31 декабря, когда медицинские службы Китая объявили о новой вирусной пневмонии, обернувшейся впоследствии глобальной пандемией.