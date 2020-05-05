Коронавирус: дело рук природы или человека?

Первым, кто громко заявил об искусственном происхождении вируса, был лауреат Нобелевской премии в области медицины, профессор-вирусолог Люк Монтанье.
Эта точка зрения была опровергнута, в том числе и бывшими коллегами Монтанье, работавшими с ним в Институте Пастера.
На эту тему высказывались и высшие государственные деятели США.
Версии о естественном происхождении вируса придерживаются эксперты ВОЗ.
Китай пока отказывается от совместной работы со специалистами из западных стран, цель которой - пролить свет на происхождение нового коронавируса.
В расследовании, проведенном Radio France, сообщается, что в Уханьской лаборатории Р4, где хранятся вирусы высшего патогенного уровня, проводятся испытания вакцины против коронавируса, китайские власти эту информацию официально не подтвердили.