Коронавирус: дело рук природы или человека?

Первым, кто громко заявил об искусственном происхождении вируса, был лауреат Нобелевской премии в области медицины, профессор-вирусолог Люк Монтанье.

Профессор Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине, первым заявил об искусственном происхождении коронавируса AP2008 JACQUES BRINON

Эта точка зрения была опровергнута, в том числе и бывшими коллегами Монтанье, работавшими с ним в Институте Пастера.

На эту тему высказывались и высшие государственные деятели США.

Версии о естественном происхождении вируса придерживаются эксперты ВОЗ.

Мы не получили никаких данных и не располагаем никакими свидетельствами из США, которые бы подтверждали гипотезу об искусственном происхождении вируса, поэтому мы рассматриваем эти предположения как спекуляцию. Но мы открыты к изучению любых свидетельств и аргументов, которые касаются происхождения вируса, поскольку это важнейший фактор, имеющий значение для будущей профилактики и охраны здоровья Майкл Райан Директор департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ

Китай пока отказывается от совместной работы со специалистами из западных стран, цель которой - пролить свет на происхождение нового коронавируса.

Требуется полное и всестороннее расследование, проведенное китайскими экспертами, которые бы без утайки разобрались в том, что произошло. Откуда пришел вирус, как он мутировал, тогда любые профилактические меры по сдерживанию заражения будут эффективными. Чарльз Партон экс-советник-посланник ЕС в КНР

В расследовании, проведенном Radio France, сообщается, что в Уханьской лаборатории Р4, где хранятся вирусы высшего патогенного уровня, проводятся испытания вакцины против коронавируса, китайские власти эту информацию официально не подтвердили.