Рекордное падение экономики Гонконга

На фоне коронавирусной пандемии экономика Гонконга переживает рекордное падение. По итогам первого квартала ВВП сократился на 8,9% в годовом исчислении. Это худший показатель с 1974 года, — отмечает Associated Press. Предыдущий квартал завершился трёхпроцентным снижением гонконгской экономики.

В департаменте статистики объясняют происходящее сокращением внутреннего и внешнего спроса из-за COVID-19. В Торговой ассоциации Гонконга говорят, что с января закрылись 5 тысяч магазинов, ещё 20 тысяч могут не пережить этот год.

Особенно сильно пострадала сфера туризма. В прошлом году, по данным администрации автономии, в Гонконге побывали 56 миллионов туристов. В марте, после введения ограничений на границе, поток иностранцев и приезжих из материкового Китая сократился почти в сто раз, — говорят в департаменте туризма.

Там не ожидают скорого восстановления отрасли, которая в большей степени зависит от развития пандемии и от ограничительных мер в других странах.