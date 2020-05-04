Стартовала Международная беспроигрышная гонка за выход из пандемии. За два часа донорской онлайн-конференцию её участники обязались предоставить 7,4 млрд евро. Они пойдут на скорейшую разработку вакцины от коронавируса, которая будет доступна всему миру Главный организатор мероприятия - Еврепейская комиссия.

«Сегодня только начало глобального благотворительного марафона, - сказала её председатель Урсула фон дер Ляйен. - Другая цель - собрать под одной крышей все глобальные организации здравоохранения, работающие над средствами борьбы с пандемией».

Деньги пришли, в частности: от британца Бориса Джонсона: "Мы решили выделить до 744 млн фунтов"; от канадца Джастина Трюдо: "Более 850 млн долларов"; от американки Мелинды Гейтс: "100 млн долларов за эти усилия".

Собранные средства будут направлены не только на вакцинацию, но и на лечение и тестирование; соответственно, 4, 2 и 1,5 млрд евро.

Сотни лабораторий в нескольких странах работают над разработкой вакцины, но только самые лучшие получат государственные средства. За этим следит Генеральный директор Альянса по вакционам Gavi:

«Нельзя брать сотни вакцин на поздние стадии разработки, тестирования и производства, - сказал Сет Беркли. - Поэтому мир вынужден отбирать из вакцин только самые многообещающие, те, которые нужно будет выпускать в очень большом количестве. Этим будет заниматься, наверное, не только компания-создатель, нужен будет перевод технологии другим кампаниям, чтобы получать большое количество ".

Вакцина может появиться примерно через 18 месяцев, и потребуется больше денег, чтобы снабдить ею развивающиеся стран.

Руководители США, Китая и России в акции не участвуют.