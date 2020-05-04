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Брюссельское бюро

ЕС может взять деньги на подъём после пандемии из "налоговых гаваней"

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 Isabel Marques da Silva
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ЕС может взять деньги на подъём после пандемии из "налоговых гаваней"
Авторское право  Euronews
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Евросоюз решает, как оплатить предстоящее после пандемии восстановление. Деньги на это ему предлагают взять из так называемых "налоговых гаваней".

Некоторые страны агрессивнее других завлекают к себе иностранный капитал. Так, в прошлом году самый выгодный индекс корпоративного налога был у Нидерландов, за которыми следовали Люксембург и Ирландия.

Соревнование с ними проигрывали в 2017 году Франция, Италия, Германия и Испания, понёсшие значительные потери. Об этом стало известно в начале апреля нынешнего года.

Глава сети борцов за налоговую справедливость отмечает, что вспышка инфекции заставила налоговые гавани больше действовать в интересах всего Евросоюза:

«Нидерланды и им подобные испытывают сейчас гораздо большее давление, чем год назад. Они хотят выглядеть участниками акций солидарности, а не подрывающими другие государства-члены. Вместе сейчас быть лучше, чем поодиночке, - говорит Алекс Кобэм. – В других странах, особенно в Германии, оказывается давление и на многонациональные компаний, чтобы они стали более прозрачными и платили там больше налогов".

Чтобы преодолеть разруху, которую может оставить после себя Covid-19, многие рекомендуют использовать новые источники поступлений в бюджет ЕС на 2021-2027 годы.

Ещё предыдущая Еврокомиссия предлагала ввести три вида сборов на общую сумму около 20 млрд евро в год: это консолидированный корпоративный налог, а также пошлины, связанные с выбросами углекислого газа и использования неперерабатываемого пластика.

Такая идея нравится, например, Кипру. Его правительство обвиняли в пособничестве уклонению от уплаты налогов, в теперь его министр финансов уверяет, что остров открыт для сотрудничества на основе международной солидарности:

«Мы страна с низким налогообложением, и мы хотим оставаться такой страной, - говорит Константинос Петридис. - Но мы хотим взять на себя бремя трудового налогообложения и рассмотреть возможность введения зелёного налогообложения. Я думаю, такой могла бы быть европейская инициатива, которую мы полностью поддержали бы".

До сих пор Евросоюз не включил ни одного своего государства-члена в свой черный список из 12 хищных налоговых юрисдикций.

В отношении хранящего в них свои деньги большого бизнеса, Алекс Кобэм предлагает восстановить то, что использовалось в военное время и называлось «налог на чрезмерную прибыль».

«Некоторые кампании, действующие онлайн, такие, как Amazon, Google и т. д., получают сейчас высокую прибыль, тогда как прочий бизнес страдают. Это чрезмерная прибыль, - говорит он. - Им можно оставить 5% их прибыли, а с того, что выше, государство в нынешние трудные времена возьмёт гораздо большую долю; возможно от 50 до 75%"

Проявить в чрезвычайной ситуации бережливость и наказать нарушителей вызвались Франция, Германия и Польша. Они обещали не направлять государственные деньги на помощь кампаниям, которые пользуются налоговыми гаванями.

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