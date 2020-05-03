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мир

Прорыв узбекской дамбы затопил юг Казахстана

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  Денис Локтев
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Прорыв узбекской дамбы затопил юг Казахстана
Авторское право  EBU/EVN
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Массовая эвакуация на юге Казахстана: из десяти затопленных посёлков Туркестанской области вывезены, по официальным данным, свыше 22 тысяч жителей. Как сообщил в "Твиттере" казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, приграничные посёлки оказались затоплены из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в соседнем Узбекистане. Эвакуированным жителям оказывается помощь, при этом казахстанские власти "ведут переговоры" с узбекским правительством.

Наводнение началось 1 мая, когда сильный дождь и штормовой ветер привели к прорыву дамбы Сардобинского водохранилища. При этом в Узбекистане пострадали 56 человек и около 70 тысяч были эвакуированы.

Чтобы справиться с наводнением, узбекская сторона открыла шлюзы в сеть оросительных каналов. Пограничные коллекторы переполнились, что и привело к наводнению на казахстанской стороне.

Сардобинское водохранилище было построено три года назад и вмещает 922 миллиона кубометров воды.

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