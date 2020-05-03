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мир

После карантина: езда в незнаемое

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 Елена Караева
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Virus Outbreak May Day Photo Gallery
Virus Outbreak May Day Photo Gallery   -   Авторское право  Daniel Cole/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Британии свыше 182 тысяч заболевших COVID-19, более 28 тысяч человек умерли от инфекции, на вирусоносительство проверены свыше миллиона человек, но эта цифра - двукратно меньшая, чем, например, в Германии, где населения - почти на 20 миллионов больше.

Заместитель главного администратора минздрава Британии Дженни Харрис подчеркнула, сославшись на главу правительства, что "хотя пик распространения эпидемии пройден, колоссальную работу проделать только предстоит".

Французский кабинет министров принял единогласное решение продлить режим ЧС на всей территории страны еще на два месяца.

Въезд во Францию разрешен лишь ее гражданам и лицам, имеющим для этого очень веские основания, но и те, и другие должны будут пройти медицинские проверки, протокол которых утвердят законодатели на наступающей неделе.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Глава минздрава и МВД Франции объявили о продлении режима ЧС на совместном брифингеCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedFrancois Mori

В Италии, третьей стране в мире по количеству зараженных и второй - по числу умерших, готовятся к постепенному выходу из карантина. Но смягчение изоляционных мер не будет означать, например, открытие границ для иностранных туристов - вплоть до конца года - об этом сообщает La Repubblica со сслылкой на заявление министра культуры и туризма Апеннин Дарио Франческини.

В Австрии, где жесткий карантин был введен до массовой вспышки заражения, продолжается постепенное снятие изоляционных мер.

В Исландии, где заразились чуть больше тысячи семисот человек, а от COVID-19 умерли 10 заболевших, карантин сильнее всего ударил именно по туристической отрасли. О мерах по ее поддержке будет сообщено в ближайшие дни.

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