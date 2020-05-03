Исландский актёр взял 501-килограммовую штангу

501 килограмм в становой тяге — это новый рекорд мира, и установлен он... всемирно известным актёром: это исландец Хафтор Бьёрнссон, сыгравший весьма немногословного сира Григора Клигана, он же Гора, в популярном сериале HBO "Игра престолов".

Не так давно Бьёрнссон уже завоёвывал звание "Сильнейший человек планеты". Штангу весом более полутонны — на один килограмм тяжелее предыдущего рекорда — он взял в родной Исландии. Достижение транслировалось в прямом эфире спортивных телеканалов.

Сам Бьёрнссон, которому 31 год, назвал момент "историческим" и признался, что растроган.