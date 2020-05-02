Испанцы выходят гулять

Число жертв коронавируса в Испании превысило 25 тысяч человек. За последние сутки, по официальным данным, скончались 276 заболевших. Уже несколько недель этот показатель постепенно снижается, и Мадрид понемногу ослабляет ограничения. Начиная с субботы, взрослым испанцам разрешено гулять и заниматься спортом.

"Великолепное чувство свободы! Ограничения очень жёсткие, но что уж теперь поделать. Приходится следовать указаниям минздрава, потому что им известно больше, чем нам. А когда всё это кончится, станет ещё лучше", — говорит выбравшийся на улицу велосипедист.

Ещё раньше, неделю назад, гулять разрешили детям: под присмотром взрослых, недалеко от дома, один раз в сутки. План испанского правительства по снятию ограничений рассчитан на несколько этапов до конца июня. При этом по каждому региону решения будут приниматься отдельно, в зависимости от конкретной ситуации.

Врачи говорят о "весьма благоприятной" динамике, но подчёркивают, что в случае новой вспышки карантин будет введён вновь.