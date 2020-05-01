Условия труда в транспортном секторе ЕС

На дорогах Европы работают три миллиона водителей грузовиков. Из-за пандемии коронавируса условия труда для них ухудшились, при том что последние 15 лет зарплаты сокращаются, а нагрузка растет. Сегодня водители доставляют товары, рискуя собственным здоровьем, а на пути сталкиваются с ограниченным доступом к точкам питания, душевым кабинам и туалетам.

Итальянский водитель Серджио Груджич обычно проводит в дороге не более недели, но уже больше месяца не возвращался домой: "Я готов пожертвовать собой ради семьи, ради компании, в которой работаю, ради Италии и Европы. но я не готов подвергать мою семью риску заражения".

Условия труда для работников транспортного сектора ухудшаются из усиления конкуренции на рынке. На западе Европы, где зарплаты традиционно выше, рабочие места сокращаются, а на востоке многие водители вынуждены проводить в дороге несколько месяцев подряд, чтобы заработать на жизнь.

Кристина Тиллинг из Федерация работников европейского транспорта отмечает: "Компании всегда были заинтересованы в том, чтобы платить как можно меньше. После вступления в состав ЕС стран с низкооплачиваемой рабочей силой это стало проще делать"

Такая ситуация привела к серьезному ухудшению отношений между восточной и западной Европой: одна сторона защищает политику свободного перемещения услуг, другая требует защитить права работников. А сами водители говорят, что в этом конфликте чувствуют себя забытыми.

"Не могу сказать, что я с гордостью называю себя европейцем. Дома я европеец, но здесь ко мне относятся как к гражданину второго сорта", — жалуется водитель из Румынии Виорел Илиеф.

Еврокомиссия начала работать на реформой в транспортном секторе три года назад. Если она будет одобрена, то водители получат больше прав, появятся новые правила для регистрации компаний и трудовой деятельности в странах-членах Евросоюза.