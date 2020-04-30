Рассказ выжившей после COVID-19

50-летняя Коринн до того, как заболела COVID-19, была директором медико-социального центра для инвалидов. Многие из ее подопечных, заразившись коронавирусом, умерли в своих палатах у ней на глазах. Затем заразилась и он сама. В результате осложнения у ней отказали почки и она провела целую неделю в искусственной коме, выход из которой он воспринимает как новое рождение:

«Я сама удивляюсь тому, что еще жива. Потому что, судя по тому, что со мной произошло, на самом деле я была уже мертва, а меня вернули на свет».

Что ей сейчас доставляет наибольшее удовольствие?

«Есть яблочное пюре. Я съела три баночки за одну неделю. Но еще больше, в начале периода восстановления, я мечтала только о питье. И когда я наконец смогла выпить ложку минералки, я сказала себе: мы не отдаем себе отчет в том, насколько на самом деле велики повседневные мелочи».

Отверстия в трахее для облегчения дыхания останутся еще на несколько месяцев. Наблюдение врачей будет продолжаться ближайшие годы. А воспоминания о прожитом за последние недели останутся у Коринн навсегда.