Компенсация пассажиру за отменённый рейс: мнение Еврокомиссии

Лайнеры застыли на земле, рейсы отменены, а пилотам и бортпроводникам платить надо. Локдаун угрожает каждой авиакомпании в каждой европейской стране.

Некоторые министры транспорта просят Евросоюз забрать на время у пассажиров право на автоматический возврат денег.

Политический редактор Euronews Даррен Маккаффри попросил прокомментировать ситуацию исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Вестагер: Да, пассажирам нужны деньги. Люди могут потерять работу, они должны платить за лекарства, за жильё. Совсем другое дело для таких, как я, кто находится в привилегированном положении и у которых высокая зарплата. Конечно, я могу принять в виде компенсации ваучер. Но именно из-за такого неравенства мне трудно сказать, мол, конечно, каждый должен принять ваучер.

Маккаффри: Если уплаченный мною налог помогают спасать авиакомпании, а они при это удерживают мои деньги на рейс, который они отменили, то по сути, я дважды плачу таким, как KLM, Lufthansa или Brussels Airlines?

Вестагер: Вы можете так сказать, да. Мои коллеги, которые занимаются этим непосредственно, сталкиваются с этой дилеммой, связанной с правами европейцев. С одной стороны, нужно сохранить то, что есть. С другой стороны, конечно, авиакомпании находятся в очень сложном положении, потому, что у них по-прежнему высокие постоянные затраты, а дохода уже нет.

Маккаффри: Некоторые авиакомпании теряют до миллиона евро в день, а планы летних отпусков становятся всё менее реалистичными. Решения придётся принять скорее раньше, чем позже. Критики отмечают именно эту нерешительность со стороны Евросоюза на протяжении всего этого кризиса.

Вестагер: Ну, я думаю, судить ещё рано, хотя, действительно, наши первые шаги были довольно суетливы. Я очень хорошо понимаю, почему некоторые граждане не только разочарованы, но и глубоко уязвлены. Но мы исправляемся, совершенствуемся. Европейские Центробанк, Инвестиционный банк, Парламент и Совет договорились сделать использование структурных фондов более гибкими. Мы становимся лучше, но ещё недостаточно.

Маккаффри: Хотя звучит так, что вы беспокоитесь о будущем Европы. Похоже этот кризис принёс Евросоюзу больше вреда, чем пользы.

Вестагер: Простая правда в том, что мы можем восстановиться только вместе. У каждого бизнеса есть поставщик в другой стране ЕС, а покупатель в третьей. Только если мы увидим это и будем расти вместе, мы сможем восстановиться, мы сможем также бороться с изменением климата, переходить на цифровые технологии. Если же каждый попытается справиться в одиночку, то мы все проиграем.