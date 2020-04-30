Альбин Курти: "Митровицу не отдадим"

Семь лет спустя после подписания в Брюсселе косовско-сербского соглашения о нормализации отношений, ЕС пытается вновь выступить посредником в переговорах между Сербией и Косово, независимость которой Белград не признает. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетил Белград и Приштину с предложение совершить размен территориями. Но премьер-министр Косова Альбин Курти категорически отверг это предложение.
Брюссель предлагал Приштине уступить Белграду населенный сербами север Косова с центром в городе Косовска-Митровица. В обмен, согласно плану Сербия передала бы Косову населенный этническими албанцами район Прешевской долины.
Жозеп Боррель считает, что посредничество Брюсселя будет способствовать усилению влияния ЕС в Сербии и в регионе Западных Балкан в целом.