Пражский скандал: МИД РФ предупреждает Чехию о последствиях публикаций в СМИ

Прага должна осознавать, что опубликованные в местных СМИ сообщения о якобы планировавшемся Россией отравлении чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в чешском журнале Respekt появилась публикация о том, что в страну приехал гражданин РФ со смертельным ядом. Он, предположило издание, мог предназначаться для старосты района Прага-6 и мэра города, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.

Ранее мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что находится под охраной полиции примерно с Пасхи. Причины он не указал: "Сроки окончания охраны в настоящее время не установлены. Поэтому, к сожалению, невозможно прокомментировать другие вопросы, касательно решения полиции Чешской Республики. Так что, к сожалению, я действительно не могу сказать, пытается ли российская разведка убить меня рицином, полонием или новичком, сейчас просто невозможно предоставить эту информацию".

Посольство РФ в связи с данным инцидентом направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на "утку". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.