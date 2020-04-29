Жизнь в послевоенном "Дахау"

29 апреля 1945 г. американская армия освободила старейший нацистский концлагерь "Дахау", расположенный в 20 км от Мюнхена. Но еще на протяжении нескольких десятилетий спустя в лагерных бараках продолжали жить люди. На протяжении первых трех лет после освобождения лагерь оставался тюрьмой: здесь американская администрация содержала немецких должностных лиц, обвиняемых в военных преступлениях.

А в 1948 г. баварские власти начали размещать здесь немецких переселенцев, в основном из потерянных Германией восточных территорий. Отец Жана Бёме, солдат Вермахта, служивший в оккупированной Франции, поселился здесь со своей французской женой и двумя детьми.

«Представьте себе: здесь была и пекарня, и много чего другого, и столярная мастерская, и кожевенный завод, – вспоминает Жан. – Были и развлекательные заведения, даже бордель. Это было самодостаточное поселение, в котором жили 2000 человек».

Семья Бёме прожила в бывшем лагере "Дахау" только три года. Это мрачное место категорически не нравилось матери Жана. А поселение просуществовало до 1960-х гг., память о зверствах нацистов, совершенных в этом месте, начала стираться.

В 1955 г. бывшие узники концлагеря начали кампанию за создание мемориала "Дахау". Он был открыт в 1965 г. В мемориальный комплекс входят музей, архив и библиотека. По официальным данным, за время его существования мемориал посетили более 20 млн человек.