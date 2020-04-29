МОТ: 2 миллиарда человек могут лишиться средств к существованию

Международная организация труда (МОТ) оценила последствия пандемии COVID-19 и пришла к выводу, что около половины трудоспособного населения планеты рискует лишиться средств к существованию. Ожидается, что второй квартал 2020 г. окажется еще более разрушительным для занятости, чем первый.

«Мы точно знаем, что во втором квартале этого года суммарные человеко-часы сократятся на 10,5%, – заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. – Это эквивалентно исчезновению в мировом масштабе 305 млн рабочих мест с полной занятостью».

Тяжелее всего карантинные меры скажутся на 2 млрд человек, занятых в неформальном секторе экономике. Они не защищены контрактными обязательствами со стороны работодателя, в то время как в условиях социального дистанцирования самостоятельно зарабатывать на хлеб они практически не могут.

«По нашим подсчётам, говорит Гай Райдер, – средние доходы в неформальном секторе экономики упадут на 60%. – И мы говорим о людях, которые и без того мало зарабатывают. Самым незащищенным группам населения для выживания нужна международная солидарность».

Не легче и работодателям: по подсчёту Международной организации труда на грани банкротства из-за пандемии оказались около 436 млн предприятий по всему миру. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в обрабатывающей промышленности, у оптовиков и у компаний, предоставляющих услуги для офисов.