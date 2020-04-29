Европейские авиакомпании увольняют своих сотрудников

Сектор авиаперевозок переживает глубочайший кризис из-за пандемии коронавируса. British Airways готовится сократить почти треть из 42 тысяч своих сотрудников. Без работы могут остаться 12 тысяч человек.

Исландская авиакомпания Icelandair вынуждена уволить две тысячи человек. Безработными станут до пяти тысяч служащих SAS (Скандинавских авиалиний). Меры по реструктуризации будут необходимы до тех пор, пока спрос на авиаперевозки не вернется к уровню 2019 года. На это по оценкам экспертов может уйти несколько лет.

Что изменится в работе авиакомпаний, когда страны выйдут из карантина и откроют границы?

По словам Рихарда Густафсона, главы SAS, будут введены новые правила, предусматривающие соблюдение социального дистанцирования как на земле, так и в воздухе, отрегулированы процессы посадки пассажиров в воздушные суда, системы обработки самолетов..."Самое важное здесь, договориться об общих мировых стандартах. Вот, что меня особенно беспокоит. Если каждая страна введет свои нормы, осуществлять международные перевозки будет практически невозможно".

Руководство бюджетной авиакомпании EasyJet планирует после возобновления полетов оставлять пустыми средние кресла и сажать пассажиров у окон и прохода. В Международной ассоциации воздушного транспорта считают, что это приведет к скачку цен на билеты.

Александр де Жуньяк, глава МЕждународной ассоциации воздушного транспорта: "Если мы в самолетах сократим столько посадочных мест, совершать недорогие путешествия будет просто невозможно. Так что, либо мы не летаем, либо увеличиваем цены на билеты на 50, а то и на 100 процентов. Наличие бюджетных авиаперевозок было сильной стороной нашей индустрии, поскольку это давало возможность совершать полеты многим людям, а не привилегированному числу клиентов".

Ущерб терпят и авиастроительные компании. Консолидированный чистый убыток европейской авиакосмической корпорации Airbus за первый квартал 2020 года составил 481 миллионов евро против прибыли годом ранее.