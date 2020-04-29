COVID-19 в Европе: в Британии растет число летальных исходов, во Франции раздают маски

В Великобритании число летальных исходов от COVID-19 с начала эпидемии превысило 26 тысяч. Это на четыре тысячи больше, чем сообщалось накануне. Как пояснили власти, в статистику включили данные об умерших в медико-социальных учреждениях и своих домах в период со 2 марта по 28 апреля. Глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что пока невозможно озвучить график выхода страны из карантина, поскольку существует риск еще одной вспышки коронавируса.

По словам министра, проблема второй волны коронавирусной инфекции и необходимость ее избежать, не носит чисто теоретический характер, и относится не только к Соединенному Королевству. "В Германии, где на прошлой неделе ослабили ограничительные меры, возросло число случаев передачи коронавируса. Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять, что может понадобиться снова закрыть страну, если количество инфицированных будет расти", - заявил Рааб.

На Апеннинах эпидемиологическая кривая - в стадии снижения. За сутки коронавирус выявили у 2086 человек. Скончались 323 больных. Это самый низкий показатель числа летальных исходов на этой неделе. С начала пандемии жертвами COVID-19 в Италии стали 27 682 человека. По словам члена комиссии по борьбе с коронавирусом, сейчас выходящая из карантина страна, готова к эпидемии.

Доменико Аркури, член комиссии по борьбе с коронавирусом: "У нас в наличии есть аппараты искусственной вентиляции легких, которые мы, если вирус вернется, сможем распределить по регионам. Мы готовы противостоять даже более мощной (по сравнению с первой) волне инфекции. Ни одна система здравоохранения не справится с апокалиптическим масштабом вспышки. Но мы все верим, что этого не произойдет".

Во Франции оплакивают 427 человек, скончавшихся от COVID-19 за минувшие сутки. С первого марта в стране умерли более 24 тысяч заболевших. В больницы за 24 часа поступили 1070 новых пациентов. За это же время число пациентов в реанимации снизилось на 180. С 11 мая Франция постепенно начнет выходить из карантина. В Дюнкерке на севере страны муниципальные работники ходят по домам и раздают маски, ношение которых будет обязательным в общественном транспорте.