Международная организация труда объявила, что из всех возрастных категорий людей больше всех пострадает от экономических последствий пандемии молодёжь до 25 лет, недавно закончившая образование и желающая начать карьеру.

Под это описание попадает 22-летняя француженка Элиз Лорио-Прево. Она получила диплом специалиста по правам человека и разослала 50 заявлений о приёму на работу.

«Сейчас такие, как я, получают не просто отрицательные ответы, но и добавлением вроде «у нас вакансий нет и не предвидится», - говорит Элиз. - Такого я вижу всё больше и больше. Иногда потенциальный работодатель уточняет: "из-за коронавируса, мы приостановили поиск кандидатов. Мы сообщим вам, если что-то изменится, но никто из нас не знает, когда это произойдет».

Юношей и девушек почти перестали брать на оплачиваемые стажировки или предлагать им краткосрочные контракты.

«В данный момент я уже не знаю, в какой сфере я могу работать, - продолжает француженка. – Я не могу даже устроиться где-нибудь временно, пока освободится место по моей специальности. Меня больше не приглашают присматривать за детьми или делать то, что я умею. Я освоила много простых профессий, когда училась в школе, чтобы подрабатывать "

До вспышки коронавируса средний уровень безработицы среди молодежи в ЕС составлял 15%, а в некоторых южных странах достигал 30%.

Ярмарки вакансий и крупные рекрутинговые инициативы пока не предвидятся, поэтому бельгийский эксперт по профориентации рекомендует использовать время на то, чтобы приобрести новые навыки:

«Не делайте ошибку, устраивая себе дополнительные каникулы вместо того, чтобы продолжать учёбу, - советует Ян Дени выпускникам. – Вкладывайте своё время и усилия в то, чтобы поднять свою квалификацию. Это даст вам конкурентные преимущества, когда, возможно, через год ситуация на рынке труда будет намного лучше, чем сейчас »

За последние 7 лет ЕС инвестировал 9 млрд евро в программу Гарантирования занятости молодежи, которая помогла устроиться двум миллионам человек. На это же могут быть использованы средства из бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Заместитель председателя парламентского Комитета по трудоустройству предлагает доплачивать работодателям, чтобы им было выгоднее удерживать у себя молодежь:

«Это должно быть не только для поддержки временной работы или практики, которые не дают людям уверенности в завтрашнем дне, но заставляют их откладывать другие планы на жизнь, - говорит Сандра Перейра. – Бюджетные средства должны быть использованы для наделения молодых трудящихся соответствующими правами. А компании, которые эксплуатируют работников и не уважают их права, не должны иметь доступа к фондам ЕС "

Евросоюз также финансирует программы Erasmus Plus для начинающих исследователей и Solidarity Corps для молодых работников социальных служб. Но их деятельность затруднена запретами на международные поездки и требованиями соблюдать между людьми дистанцию.