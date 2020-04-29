Напряженность в тюрьмах Бельгии из-за карантинных мер

Во время пандемии забытой категорией граждан часто становятся заключённые, а они особенно уязвимы. В таких, странах, как Бельгия, положение в местах лишения свободы взрывоопасное.

Корреспондент Euronews Ана Ласаро получила свидетельства из двух разных тюрем от двух узников, которые предпочитают оставаться анонимными.

Первый жалуется на плохие гигиенические условия и нехватку мыла:

«С 23-го числа я умываюсь только водой, - говорит он. - Мне приходилось мыть свою камеру одной водой. Я собирал грязь от предыдущего заключенного. Что я могу добавить? Ситуация здесь очень плохая».

Вопрос второму: Как соблюдать социальную дистанцию в переполненных тюрьмах?

«Между заключенными это невозможно, мы собираемся все на игровой площадке в одно и то же время, нас одновременно ведут в душ. За два месяца ничего не было сделано, кроме отмены посещений и мероприятий. Это бессмысленно».

На данный момент среди бельгийских заключенных имеется только 15 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Представитель профсоюза работников пенитенциарной системы Грегори Уоллес не считает точной эту цифру:

«Многие заключенные боятся объявить себя больными, потому что их могут перевести в другую тюрьму и подвергнуть изоляции».

Член ассоциации волонтёров, которые работают с заключенными, Селин Лефевр бьёт тревогу:

«Переполненность такова, что риск заражения в тюрьме очень высок. Персонал, который каждый день заходит и выходит, может заразить заключенных, но и заключенные могут заразить персонал».

После введения карантинных мер в некоторых тюрьмах вспыхнули волнения. Их обитателей разгневал запрет на визиты родных и деятельность, которая позволяла им зарабатывать немного денег.

Чтобы ослабить давление, правительство освободило тысячу заключенных, которые не представляют опасности для общества.

Депутат федерального парламента от партии "зелёных" считает необходимыми долгосрочное решение тюремных проблем:

«Мы жалуемся уже давно, - говорит Жиль Ванден Бурре. - Мы не ждали пандемии, чтобы просить о сокращении количества людей, находящихся в тюрьме 24 часа в сутки. Тюрьма должна быть крайней мерой в отношении серьезных преступлений, когда нет другого выбора".

Чувствуют себя забытыми и семьи заключённых. Они с нетерпением ждут, когда правительство выполнит своё обещание наладить между ними видеосвязь.