Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая

Нерабочие дни в России продлены до 11 мая. Об этом в обращении к нации заявил Владимир Путин, признав, что пик эпидемии еще не пройден.

Президент также сообщил, что в стране был налажен выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких и масок, с нуля развернуто производство многих лекарств и защитных костюмов. "Но их все равно не хватает", - добавил Путин.

Помимо этого, были развернуты 116 тысяч коек для лечения больных COVID-19. При этом глава государства призвал действовать на опережение: "Там, где сейчас все хорошо с местами для больных, завтра уже может начаться нехватка. Не ждите команды сверху, действуйте сами".

"Мы все соскучились по нормальному образу жизни, но чем строже мы будем соблюдать изоляцию и карантин, тем скорее закончатся вынужденные неудобства", - добавил Путин.